En France, le nombre de tireurs sportifs a explosé ces dernières années. De 145.000 en 2011, ils sont passés à plus de 240.000 aujourd’hui, soit une augmentation de près de 70 %, selon une information de nos collègues de franceinfo.

Le constat d’un président d’un club de tir

Le club de tir de La Ferté-Bernard, dans la Sarthe, a enregistré une trentaine de nouvelles inscriptions, depuis septembre 2021, seulement. « C’est impressionnant, parce qu’on n’a jamais eu autant de licenciés, et on a de plus en plus de demandes », confie son président, Christophe Dinet.

Pour le professionnel cet engouement peut avoir deux causes : le climat post-attentats et, plus récemment, la guerre en Ukraine​. Mais il y a aussi des raisons moins avouables, telle une volonté d’autodéfense « pour certaines personnes ». Si quelques-uns confient s’être équipés parce qu’ils habitent « dans une campagne où les forces de l’ordre vont mettre trois quarts d’heure, une heure pour venir », la plupart de ses clients restent très discrets. Et « ce n’est pas facile à détecter… Parce que c’est tabou ! ».

Un « Envoyé spécial » consacré au sujet

Ce jeudi 2 juin, l’équipe d’« Envoyé spécial »a diffusé deux reportages autour de la circulation et le contrôle des armes en France et l’autorisation, au Texas, du port d’armes pour les enseignants et les étudiants.

Les Français sont-ils plus armés qu’il n’y paraît ? Entre les chasseurs et les licenciés dans les clubs de tir qui ne cessent d’augmenter depuis dix ans, les armes circulent en France de manière tout à fait légale. Mais est-ce sans danger ? Quels contrôles existent ? Fugitifs armés, tireurs retranchés, militants cachés des causes les plus extrêmes, Envoyé spécial a enquêté sur ce véritable phénomène de société.