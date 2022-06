Panne sur la ville. Ce jeudi matin, à partir de 11 heures, une coupure de courant a privé Angers dans le Maine-et-Loire et ses alentours de courant pendant près de deux heures. Selon le compte Twitter de Réseau de transport d’électricité (RTE), « 175.000 clients ont été privés d’électricité au plus fort de la coupure à Angers et ses alentours ».

Le réseau de téléphone a été très perturbé. La circulation des tramways a été interrompue et les feux de circulation se sont brutalement éteints.

Vinci autoroutes a par ailleurs indique dans un communiqué que « par mesure de sécurité […] le tunnel d’Angers – Avrillé sur l’A11 est fermé depuis 11h40 dans les deux sens de circulation ». Cet événement a entraîné de très fortes perturbations de la circulation sur l’autoroute A11 entre les échangeurs n°15 Angers Centre et n°18 Saint-Jean-de-Linières.

Un mouvement social à l’origine

Qu’est-ce qui a pu provoquer cette panne générale ? Dans un communiqué relayé par Ouest-France, la préfecture du Maine-et-Loire a expliqué : « Suite à un mouvement social national des industries gazières et industrielles, des individus se sont introduits sur certains sites du département et ont procédé à des coupures de courant. Enedis, en lien avec RTE, prévoit un retour à la normale en début d’après-midi. »

Effectivement, en début d’après-midi, le compte Twitter de RTE indiquait que « près de 70 % des foyers [avaient] été réalimentés sur Angers et ses alentours ».