Attention si vous comptez prendre votre voiture ce vendredi, veille du week-end de la Pentecôte. Bison futé a classé la journée en rouge dans le sens des départs partout en France.

« La fréquentation des zones côtières sera très importante si la météo est favorable. Les trajets reliant les lieux de loisirs aux grandes agglomérations proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin des journées colorées mais aussi le dimanche pour des excursions journalières », précise l’organisme.

Un vendredi compliqué à prévoir

Ce vendredi, la circulation sera très dense en Ile-de-France « en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur le Boulevard Périphérique et l’A86 dès la fin de la matinée », avance Bison futé, qui souligne que le trafic devrait être également chargé le long de l’Arc méditerranéen.

Dans le sens des départs, il est ainsi recommandé de quitter ou traverser l’Île-de-France et les grandes métropoles avant midi. Bison futé conseille aussi d’éviter différents axes. Notamment l’autoroute A1 entre Paris et Lille de 17 h à 21 h ; l'A13 en direction de la Normandie ou encore l'A7 entre Lyon et Orange de 14 h à 22 h et entre Salon-de-Provence et Marseille de 15 h à 19 h.

L’Ile-de-France en rouge lundi

La journée de samedi, elle, est classée en jaune dans le sens des départs avec une circulation difficile « en particulier sur les autoroutes A7, A8 et A10. En Île-de-France, la circulation sera dense dès le début de la matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur l’A86 et le boulevard périphérique », note Bison futé. « L’autoroute A13 pourrait également enregistrer des difficultés entre le milieu de la matinée et le milieu d’après-midi. »

Le dimanche ne devrait pas connaître de difficultés. Le lundi, en revanche, est classé dans le sens des retours en jaune au niveau national et en rouge en Ile-de-France, où « la circulation sera dense dès le début de l’après-midi ». Les retours devraient s’étaler de manière générale entre le milieu de la matinée et le début de soirée. « Les autoroutes A10, A13, A7 et A8 devraient connaître des difficultés très importantes », souligne encore l’organisme.