Julien Vedani transpire sur son vélo. Tout en pédalant joyeusement, ce grand sportif raconte comment son ascension du Kilimandjaro a tourné court l’an dernier, ce qui ne l’empêche pas de préparer une expédition au Machu Picchu. Si l’image est admirable, c’est parce que Julien est atteint de sclérose en plaques.

Cette maladie dégénérative affaiblit ses muscles, ce qui est à peine visible chez lui. Le secret, ce sont ces électrodes posées sur ses jambes, reliées à une intelligence artificielle capable de reproduire les fonctions motrices du système nerveux. Son nom : Kurage (prononcer kouragué : méduse en japonais).

Un effet bénéfique sur les muscles comme sur le cerveau

Kurage a été créée par deux jeunes chercheurs de l’ENS Lyon, Amine Metani et Vance Bergeron. Ce dernier, Américain féru de vélo, a eu un accident en 2013, qui l’a laissé tétraplégique. « Amine Metani souhaitait rendre sa mobilité à Vance, son directeur de thèse, qui ne vivait que pour le vélo », précise Rudi Gombauld, co-président de Kurage. « Il n’existait à l’époque rien de pratique, ni de personnalisé ; il a donc développé un système d’intelligence artificielle qui reproduit le fonctionnement du cerveau, pour mobiliser les membres. L’âme de Kurage, c’est de refaire la connexion entre le cerveau et les muscles. »

Depuis un an, Julien Vedani sert de cobaye heureux à la start-up créée en 2019 : « Grâce à Kurage, ma jambe gauche, qui était la plus faible, a pris 80 % de muscles, ce qui était inimaginable », se réjouit-il. Neurologiquement aussi, les effets se font sentir : « Quelques jours après mes sessions, ma marche est plus fluide, il y a un impact sur ce qui relie le cerveau et les muscles, les nerfs se recréent par l’électrostimulation », dit-il. « Une demi-heure de vélo avec électrostimulation, c’est l’équivalent de 2 à 4h en mode normal, c’est même encore plus fort puisque les muscles se développent très fortement. »

Améliorer la qualité de vie des patients

Le dispositif accompagne aussi bien les personnes paraplégiques, tétraplégiques, que les personnes âgées. Le Dr Di Marco observe que dans les cas de fonte musculaire, « l’intérêt ici est de stimuler et renforcer les muscles de façon plus rapide, efficace et ludique, car c’est facile à mettre en place. Dans les centres de rééducation, les patients ont la sensation de se dépasser. L’électrostimulation recrée de l’oxygénation musculaire, limite le diabète, le cholestérol… »





Des atouts qui améliorent la qualité de vie de tous types de patients : « C’est un dispositif qui accompagne les personnes paraplégiques et tétraplégiques, comme les personnes âgées », précise Rudi Gombauld. Kurage poursuit sa recherche avec un nouveau dispositif « de type seconde peau » : un simple legging où l’on place les capteurs et les actionneurs de stimulation, qui pourront être reliés aux vélos et aux rameurs privés des clients. Enfin, d’autres partenariats sont en cours pour qu’à l’avenir, « les personnes handicapées puissent faire du sport où elles veulent, quand elles veulent », conclut le co-président de la société.