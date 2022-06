Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Durant pas moins de quatre jours, les Britanniques vont honorer leur reine. Elisabeth II, âgée de 96 ans, va fêter ses 70 de règne. Pour ce jubilé de platine, c’est tout le Royaume-Uni qui sera en fête dès ce jeudi jusqu’à dimanche. Défilé, concert, course équestre ou encore parade militaire, on n’en fait jamais trop pour fêter le plus long règne de l’histoire britannique. Alors, si vous n’avez pas pu prendre votre billet d’avion pour Londres, pas de panique : 20 Minutes vous explique où regarder le jubilé sur le petit écran.

Présente au tribunal lors de la lecture du verdict mercredi, Amber Heard a semblé accuser le coup. Il faut dire que le moment n’a pas été facile pour elle : Johnny Depp est sorti gagnant de son procès âpre et ultra-médiatisé l’opposant à son ex-épouse. Seul lot de consolation pour l’actrice, les jurés ont tout de même conclu que les deux vedettes de Hollywood s’étaient mutuellement diffamées. Mais pour le reste, au terme de quelque 13 heures de délibérations, le jury a donné raison à l’acteur sur les trois motifs de sa plainte en diffamation. En clair, les jurés ont estimé de façon unanime qu’Amber Heard avait émis des fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales, et qu’elle avait agi « avec une intention malveillante ».

Le monde habituellement feutré de la diplomatie, va vivre ce jeudi une petite révolution. Pour la première fois depuis 20 ans, les diplomates français vont mettre leur « malaise » sur la place publique. Les personnels du Quai d’Orsay sont en effet appelés à faire grève pour protester contre une série de réformes qui mettent en danger selon eux l’efficacité et le prestige de la diplomatie française. Le mouvement, rarissime dans une maison traditionnellement discrète et peu portée sur la contestation, a été lancé à l’appel de six syndicats et d’un collectif de 500 jeunes diplomates. La réforme de la haute fonction publique voulue par Emmanuel Macron, qui aura des conséquences sur les carrières diplomatiques, a été le déclencheur du mouvement, mais la grogne monte en réalité depuis plusieurs années.