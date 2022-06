L’idée de réaliser à la perfection la position de Sirsasana, la tête ancrée sur le tapis de sol et les pieds en chandelle, avec un matou en équilibre sur nos orteils, nous a rapidement traversés l’esprit, au moment de découvrir une séance de « Yoga chat ». Le cours promettait d’être cocasse. Direction, le Gentle Cat de Lyon, un bar à chats, également espace de coworking. Il est le premier établissement de la ville à proposer cette discipline, relativement nouvelle.

Dans la salle du haut, Guillemette, Alberte, Jeanne, Louise et Elizabeth ont déjà pris place sur les tapis, se roulant sur le dos en attendant les participantes. Si Diane, petite féline Bengale, préfère observer la scène de loin, tapie sous l’une des chaises, la persane Nicole a rapidement grimpé les escaliers, muée par la curiosité. Une première. « Généralement, elle ne bouge pas de son fauteuil. Elle reste dans la même position, telle une statue », rigole Jimmy, co-gérant des lieux.

Concentration et chatouilles

Chaque mardi soir, l’établissement propose désormais des séances de yoga en compagnie de ses dix chats. « En principe, ils se promènent autour de vous, ils se cachent sous les tapis, ils viennent se faire caresser », souligne Camille Bertrand, professeure de yoga. Le risque de déconcentration demeure toutefois palpable lorsque Louise vient se frotter à vos jambes, en pleine position du guerrier. Ou que Charline renifle votre front et vous chatouille la tête lors de la méditation, avant d’essayer de se coucher sur votre visage. Mais au final, les matous « restent relativement discrets » même s’ils circulent dans toute la pièce.

« En faisant du yoga, on les apaise. Et eux, grâce notamment à leurs ronrons, nous apportent davantage de sérénité », observe Camille pour laquelle les bénéfices de la discipline « sont décuplés ». « Les chats sont également un vecteur d’échanges, ils permettent de créer du lien. A la fin de la séance, une personne timide va spontanément, par exemple, aller parler aux autres du chat qui s’est assis sur son tapis », complète Jimmy.

A l’issue, Anna et Laurane sont conquises. La première, qui a découvert le bar à chats la semaine dernière, a convaincu son amie de tenter l’expérience. « Je ne pensais pas que les chats allaient rester avec nous durant tout le cours, explique-t-elle. C’est chouette car ils viennent nous voir, ils nous font des câlins, nous marchent dessus ». « C’est très agréable quand vous avez les yeux fermés et qu’ils viennent se frotter à vous, abonde Laurane. Le yoga permet de se reconnecter à son corps mais là, on se sent encore plus en lien avec la nature. »