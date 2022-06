Un total de 2.944 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en 2021, selon le bilan définitif publié mercredi par la Sécurité routière, soit une baisse de 9 % par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie de Covid-19. Le bilan provisoire publié fin janvier faisait état de 2.947 décès.

La mortalité routière l’an passé est en hausse de 16 % par rapport à 2020 (2.550 morts), année où elle était descendue à son plus bas niveau depuis l’après-guerre, sous l’effet de la réduction de la circulation causée par la crise sanitaire liée au coronavirus. 2021 a également été marquée par des restrictions de déplacement et la fermeture des boîtes de nuit, au premier semestre.

La mortalité routière a fortement augmenté chez les cyclistes

La mortalité routière est en baisse pour les automobilistes (1.414 tués), les deux-roues motorisés (668 décès) et les piétons (414, -14 % par rapport à 2019). Elle a revanche fortement augmenté chez les cyclistes, dont 227 ont perdu la vie (+21 %), dans un contexte de développement des modes de déplacements doux.

Selon l’association Vélos & Territoires, citée par la Sécurité routière, la pratique cycliste a augmenté de 14 % en zone rurale, de 20 % en zone périurbaine et de 31 % en zone urbaine en 2021 par rapport à 2019. La mortalité des utilisateurs d’EDPM (Engins de déplacement personnels motorisés, soit les trottinettes électriques, monoroues, etc.) a de son côté plus que doublé (24 décès contre 10 en 2019).

Par ailleurs, 275 personnes sont décédées sur les routes d’Outre-mer (+8 %).