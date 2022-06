« En raison de travaux du samedi 4 juin 13h30 au dimanche 5 juin 13h30, aucun train ne desservira la gare de Lyon Part-Dieu. » Ce message, qui apparaît depuis plusieurs semaines sur l’appli SNCF Connect, pourrait faire craindre une drôle de pagaille pour le week-end de la Pentecôte, dans une gare traversée par 1.200 trains et 125.000 voyageurs par jour en moyenne. Mais la direction de l’entreprise ferroviaire publique française se veut rassurante quant aux conséquences des travaux pour la mise en service de la voie L.

Très attendue depuis le début des travaux il y a près de cinq ans (87,6 M€ de coût d’opération total), cette 12e voie de la principale gare lyonnaise a vocation à « décongestionner l’étoile ferroviaire lyonnaise ». Afin d’être active à partir de dimanche après-midi, cette nouvelle voie entraîne donc une fermeture totale de la Part-Dieu pendant 24 heures. « On tenait à gêner le moins possible les flux de ce long week-end, d’où ce choix du samedi à 13h30 jusqu’au dimanche à 13h30 », explique la SNCF.

Des cars de substitution pour plusieurs destinations

Depuis quelques mois, les voyageurs ne peuvent pas acheter de titres de transport en TGV partant ou arrivant à la Part-Dieu sur les horaires habituels du samedi après-midi/soir et du dimanche matin. Ils ont donc dû se rabattre sur le reste de l’offre proposée classiquement dans la métropole de Lyon, à savoir via les gares de Perrache et de l’aéroport Saint-Exupéry, qui ne comptent pas de train ajouté pour autant à cette occasion.

Seuls les habitués du trafic TER en Auvergne-Rhône-Alpes pourraient avoir une mauvaise surprise samedi et dimanche en découvrant l’absence de tous les trains pour (et depuis) Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Saint-Etienne, Roanne, Bourg-en-Bresse, Ambérieu et Paray-le-Monial. Pour toutes ces destinations, la SNCF va mettre en place des cars de substitution au niveau de la gare routière de la Part-Dieu. Par contre, les trains pour Grenoble, Marseille, Avignon, Valence ou encore Dijon partiront et arriveront à Perrache durant les 24 heures de fermeture de la Part-Dieu. « La situation s’annonce maîtrisable », assure la SNCF.

