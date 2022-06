Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Mais quand Rafael Nadal va-t-il arrêter d’écrire sa légende ? Il a en effet battu, au bout de la nuit mardi, le tenant du titre Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros. « Il a très bien débuté alors que moi, non », a souligné le Serbe qui s’est retrouvé mené 6-2, 3-0 avec un double break. Mais le match n’a finalement pas été aussi simple à gagner. Nadal a même dû attendre 1h17 du matin pour voir le public du Chatrier se lever et l’ovationner pour sa victoire. Au total, ce match aura duré 4h12 pour se conclure en 4 sets : 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Vous voulez encore ressentir chaque rebond de la petite balle jaune ? Rien de plus simple : replongez-vous ici dans notre live pour revivre pleinement cette page de l’histoire du tennis.

Il va falloir patienter au moins 18 mois avant de voir la hausse des prix se calmer. La France devrait « sortir du pic d’inflation fin 2023 », assure en effet le ministre de l’Economie Bruno Le Maire dans une interview à paraître ce mercredi dans Le Figaro. Selon la première estimation de l’Insee, l’inflation a connu une nouvelle accélération en France en mai, à 5,2 % sur un an, dépassant ainsi pour la première fois depuis septembre 1985 la barre de 5 %. La comparaison avec les voisins européens reste cependant plutôt flatteuse, l’inflation allemande ayant enregistré un nouveau record lundi (+7,9 % sur un an en mai).

C’est une visite symbolique qui se fait attendre. Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a souhaité mardi qu’Emmanuel Macron, qui ne s’est pas rendu en Ukraine depuis le début de l’invasion russe, visite Kiev avant la fin de la présidence française de l’UE le 30 juin, dans une interview à LCI. « Il est le bienvenu, peu importe quand […] et le meilleur serait qu’il vienne avec d’autres livraisons d’armes pour l’Ukraine, voici l’aide la plus précieuse que nous pouvons recevoir de la France ». L’invitation de Kiev est lancée, reste à attendre maintenant la réponse de l’Elysée.