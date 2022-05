La saison de Ligue 1 s’est terminée comme elle a commencé : mal. Lors de la troisième journée du championnat, le match opposant l’OM à l’OGC Nice a été arrêté après des incidents entre quelques joueurs marseillais et les supporters niçois. Suivront des problèmes à Lens, à Lyon ou encore à Saint-Etienne…

Samedi, d’autres incidents ont eu lieu à l’occasion de la finale de la Ligue des champions, qui opposait le Real Madrid et Liverpool, au stade de France. Une soirée marquée par des scènes de bousculades, de tentatives d’intrusion de supporters sans billet dans le stade, ou des scènes de supporteurs sous le choc après l’intervention des forces de l’ordre.

Vous aviez l’habitude d’aller au stade en famille, avec vos enfants et après tous ces évènements vous avez décidé de ne plus les emmener ? Votre amour du maillot est plus fort que tout et vous continuerez à aller au stade ? Le comportement des supporteurs vous agace ou au contraire vous comprenez leur énervement ? Racontez-nous !