Fini les essayages tranquille à la maison. Depuis peu, certaines marques de prêt-à-porter, comme Zara et H & M, ont rendu payant le renvoi de colis achetés en ligne. Chez le géant espagnol, par exemple, depuis la fin avril, tout renvoi d’un article commandé sur Internet coûte 1,95 euros (la somme est déduite du remboursement). En cause, notamment, la hausse du prix des livraisons, et donc une charge supplémentaire pour les plateformes. Le retour en magasin, par contre, reste gratuit, comme avant.

Si cette pratique commerciale n’est pas encore généralisée, rien ne dit qu’elle ne va pas, à terme, gagner de nombreuses marques. Et changer la donne dans votre manière de faire du shopping ?

Vous avez l’habitude de faire de nombreux achats en ligne et d’effectuer des renvois ? Si le retour de vos colis devient payant, cela va-t-il influencer votre manière d’acheter, notamment des vêtements ? Allez-vous faire plus attention dans votre sélection ? Privilégier des achats en magasin ? Ou vous préférez changer de marque ou de plate-forme ? Racontez-nous !