A 16 heures, ce mardi, Montpellier va inaugurer son premier espace sans tabac. Un parc, dans le quartier Celleneuve. Au total, dix espaces vont être sanctuarisés dans la ville. Vingt autres devraient suivre au cours des prochains mois. « Un symbole, ça marque et ça peut changer l’image qu’ont les enfants du tabac, expliquait, lors de la présentation du futur dispositif, Élodie Brun Mandon, conseillère municipale en charge de la santé et de la lutte contre les addictions. Le fait de passer dans un lieu où personne ne fume est une forme de sensibilisation. Ça inspire les bonnes pratiques et montre aux enfants qu’il est peut-être mieux de vivre sans tabac. »

La septième ville de France emboîte le pas à une démarche nationale, menée depuis une dizaine d’années par la Ligue contre le cancer, qui décerne un label aux villes impliquées. Au total, les arrêtés municipaux concernent 5.162 espaces dans 66 départements en France.

30 milliards de mégots ramassés dans les villes chaque année en France

Ces lieux sans tabac sont le plus souvent situés à proximité des écoles, des parcs, des aires de jeu pour enfants, des lieux de santé ou encore des salles de sport. Mais aussi certaines plages, comme à Leucate dans l’Aude. « Le but, c’est de dénormaliser la consommation de tabac. Voir de moins en moins de moins en moins de gens fumer, donne de moins en moins envie aux gens de commencer », souligne Valentine Sarrut, chargée de prévention au comité de l’Hérault de la Ligue contre le cancer.

Une démarche de santé publique mais aussi environnementale et économique. Le coût du ramassage des mégots est estimé à 38 euros par habitant et par an. Chaque année, près de 30 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans les rues de France dont 350 tonnes juste pour Paris.

La Ligue pour un décret national

Dans l’Hérault, Saint-Clément de Rivière fut la première à prendre un arrêté municipal dans ce sens. Suivi en 2019 par Prades-le-Lez, une petite commune de la métropole de Montpellier, où cinq lieux ont fait l’objet d’interdiction. « Ces mesures ont été reçues de façon très favorable. Les gens comprennent très bien l’importance de ne pas fumer dans des lieux fréquentés par des enfants », souligne-t-on la maire. « Au-delà de la sanction, on avait prévu de mener des actions pédagogiques avec conseil municipal des enfants, les enfants du périscolaire et les associations. Mais la pandémie du Covid-19 et le premier confinement ont malheureusement tout stoppé »

Si un décret existe déjà pour interdire la consommation de tabac sur les aires de jeu, la Ligue contre le tabac souhaite aller plus loin. Elle milite pour la publication d’un décret généralisant les espaces sans tabac aux abords des établissements scolaires, afin que la démarche ne soit plus ponctuelle et laissée à la discrétion des conseils municipaux, mais s’applique à tous. « Les fumeurs connaissent leur addiction à la cigarette et en souffrent pour certains. Ils n’ont pas envie que leurs enfants adoptent le même comportement », conclut Valentine Sarrut.