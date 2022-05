Comme chaque début de mois, des changements sont à prévoir dans le quotidien des Français. Ce 1er juin 2020 – mercredi, donc – ne fait pas exception. Et cette fois-ci, on va essentiellement parler d’argent. D’abord avec l’assurance emprunteur, qui va pouvoir être résiliée ou modifiée à tout moment, sachant que les assurances devront le rappeler chaque année à leurs clients.

Les prêts immobiliers, eux, sont facilités pour les personnes ayant été atteinte d’un cancer ou d’hépatite C. Quant à l’assurance-vie et ses frais de gestion, ils ont droit à davantage de transparence. Sans oublier qu’on va pouvoir ouvrir un compte en banque plus rapidement, notamment en sollicitant plus vite la Banque de France en cas de problème. Vous avez hâte de tout savoir ? Ça tombe bien, 20 Minutes vous a compilé le tout en vidéo.