Primé à de nombreuses reprises pour son jeu Piks, Oppi vient de lancer une nouvelle création. La société montpelliéraine, étoile du jouet pour son jeu de construction, s’est spécialisée dans les jeux éducatifs et responsables. Cette fois, c’est l’univers du bain qui est au cœur de ses attentions.

Flot, c’est une gamme de trois jouets d’un genre nouveau. « Le bain, c’est un moment quotidien dans lequel les enfants passent du temps. On a travaillé avec des spécialistes de l’enfance, pour comprendre ce qui se passe dans le bain, qui est à la fois un moment ludique et d’apprentissage », souligne Hansel Shloupt, le cofondateur avec son frère Bastien de la start-up.

L’expertise de professionnelles de la petite enfance

« L’eau est un élément insuffisamment utilisé dans le développement de la motricité et de la sensorialité du petit », détaille Sonia Krief, auxiliaire de puériculture, auteure est fondatrice de l’école du bien naître. « Ces jouets rentreront rapidement dans l’environnement de l’enfant lors du bain et hors bain. Ils seront de fidèles compagnons qui l’aideront à développer son imagination ainsi que ses différents sens ». La créatrice de la méthode « le bain de Sonia » a travaillé avec Oppi sur la conception de ces jouets.

Fabriqués en France, Kuji, Tako et Kaba, ce sont le nom de ces trois jouets, se distinguent des jouets de bain traditionnels pour différentes raisons. Par les matériaux utilisés, et leur structure puisqu’ils se déclipsent en deux parties afin de pouvoir être nettoyés facilement et éviter la présence de moisissure, un fléau des jeux de bain.

Avec des professionnels de l’enfance.

Une cagnotte pour aider la start-up dans son développement

Mais ces trois jouets ont surtout été conçus pour « favoriser le plaisir du jeu à travers des aspects sensoriels et moteurs », explique Anaïs Rognard. Cette ergothérapeute, spécialisée en pédiatrie, a également travaillé avec Oppi sur la conception de la gamme Flot. « Les trois compagnons accompagnent les enfants et les parents lors du bain. Les enfants vont gagner en autonomie et de prendre plaisir à se laver seul au fil du temps. »

« La baleine possède une brosse sensorielle qu’on se passe sur le corps. Quand on avait fait des tests, ils passaient beaucoup de temps avec, reprend Hansel Shloupt. Le poulpe fait une petite douche de pluie. Il y a aussi une partie sur laquelle on peut souffler, et ça crée de la mousse. L’hippopotame a été conçu avec des billes de massage. Il est plutôt utilisé après le bain, pour se calmer. »

Pour soutenir son développement, Oppi a ouvert une cagnotte sur Ulule, une plate-forme de financement participatif. Les personnes qui le soutiennent bénéficient notamment de remises sur les produits.