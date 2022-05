C’était un long week-end de pont. De ceux qui vous font oublier le cours du temps et de l’actualité qui passe. Pour vous reconnecter en douceur dès lundi, voici notre résumé des derniers jours, des incidents à Saint-Denis aux derniers événements en Ukraine en passant par le palmarès du Festival de Cannes.

1-Pagaille au Stade de France pour la Ligue des Champions

Des dégâts et un beau gâchis. Ce samedi au stade de France, le Real Madrid a remporté sa 14e Ligue des champions aux dépens de Liverpool (1-0), pour s’installer encore plus haut sur l’Olympe du football européen. Mais au-delà du match, le monde entier gardera surtout le souvenir de la pagaille monstre avant une finale organisée. Le coup d’envoi fixé à 21 heures a été retardé de 36 minutes pour cause « d’arrivées tardives de supporteurs dans le stade ».

Blocage des supporteurs britanniques, intrusions, faux billets, charge policière, familles et enfants aspergées de lacrymogènes. Le spectacle était consternant. Sans compter la fan zone de Liverpool littéralement submergée de déchets, au point que la Ville de Paris veut faire payer l’UEFA. A 2 ans des JO 2024, la sécurité des grands événements sportifs dans la capitale est sérieusement questionnée.

2-Doublé de palmes à Cannes pour Ruben Ostlund

Et de deux ! Il avait dit à 20 Minutes être prêt à recevoir un deuxième Palme d’or sans trop y croire. Ruben Ostlund a remporté la récompense suprême du Festival de Cannes avec Sans filtre, une comédie grinçante sur le business des influenceurs.

Le réalisateur suédois avait en effet déjà eu la Palme d’or pour The Square en 2017. « Je voulais secouer le public voire le choquer pour lui faire prendre conscience des dérives de notre société », a-t-il confié à 20 Minutes. Un jury secoué et conquis, donc.

Parmi les autres prix, un spécial 75e anniversaire remis aux Frères Dardenne. Retrouvez sur ce lien tout le palmarès du festival.

3- Demande de négociations pour l’Ukraine

Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus au téléphone avec Vladimir Poutine. Ils ont demandé au président russe d’entamer des « négociations directes sérieuses » avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour tout savoir des derniers événements, retrouvez notre live Ukraine.

4- Joe Biden se rend sur les lieux de la tuerie d’Uvalde

Joe Biden s’est rendu dimanche dans la ville texane d’Uvalde, cinq jours après la tuerie dans une école primaire. Dix-neuf enfants et deux enseignantes ont péri mardi dans l’école Robb d’Uvalde sous les balles de Salvador Ramos, 18 ans à peine. C’est l’une des pires fusillades des dernières années aux Etats-Unis.

« On ne peut pas rendre les drames illégaux, je le sais. Mais on peut rendre l’Amérique plus sûre », a plaidé samedi le président des Etats-Unis.

5-16 cas de variole du singe recensés en France

La France comptait samedi seize cas « confirmés » d’infection au virus de la variole du singe, selon les autorités sanitaires dimanche. Sur ces seize cas, douze ont été rapportés en Ile-de-France, selon les chiffres de Santé publique France.

La ministre de la santé Brigitte Bourguignon avait indiqué en début de semaine que les autorités ne s’attendaient pas à une « flambée » de la maladie, et que le pays disposait de stocks suffisants de vaccins pour les personnes qui seraient cas contact.