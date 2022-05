Ah on l’avait attendu, ce fameux pont de mai… Mais les deux premiers jours fériés sont tombés un dimanche, nous plombant le moral. Heureusement, il restait le pont del'Ascension pour rattraper un peu le tout. Dès mercredi soir, ou jeudi à l’aurore, ou après une grasse matinée bien méritée, de nombreux Français sont partis s’aérer l’esprit. Seulement voilà, si chacun est parti à sa guise, tous ont voulu prolonger au maximum le plaisir. Or, à un moment, il faut bien rentrer.

Conséquence, les routes du retour risquent d’être très engorgées ce dimanche, selon Bison futé. La journée est classée noire à l’échelle nationale, et Morgane Sauzy, responsable communication de Vinci Autoroutes Rhône Alpes Auvergne invitée sur France Info, s’attend même à des difficultés « depuis tôt le matin jusqu’à même minuit sur certains axes ».

A Saint-Arnoult, des bouchons jusqu’au bout de la nuit

Pas une région ne sera épargnée. « Les principales difficultés sont attendues dans le Sud sur les autoroutes A7, A8, A9, A61 et A75 », indique Bison futé, mais l’Ouest ne sera pas en reste avec une Bretagne congestionnée et des bouchons attendus « sur les autoroutes A10, A11, A13, A20 et A71 ». Certains axes donnent carrément envie d’envisager le télétravail lundi, comme l'A11 entre Nantes et Paris, que le site conseille d’éviter « entre 10h et 19h ». La palme revient à l’axe Orange-Lyon, saturé « de 8h à 20h ». Au péage de Saint-Arnoult et au tunnel du Mont Blanc, la situation ne pourrait revenir à la normale qu’après minuit.

Pour survivre à ce long dimanche d’embouteillages, mieux vaut donc partir tôt et bien équipé. Prendre à boire, surtout pour les enfants, faire des pauses toutes les deux heures (de toute façon vous auriez avancé de 50m maximum), et rester vigilant lorsque des « accordéons » se créent.