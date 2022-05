La scène captée par des spectateurs est impressionnante. On voit le flyboard de Franky Zapata partir en vrille et entamer une chute d’une quinzaine de mètres. Heureusement plus de peur que de mal pour « l’homme volant », transporté en urgence relative à l’hôpital d’Arcachon (Gironde), mais qui a surtout été choqué par cet incident.

Force à toi Franky 🤞 pic.twitter.com/Blj61G7dfE — MAXMEL33 (@MAXMEL33) May 28, 2022

Connu pour avoir traversé la Manche avec son fameux flyboard, Franky Zapata était en démonstration samedi à Biscarosse (Landes), lors d’un rassemblement d'hydravions. Après s’être élancé en début d’après-midi à bord de son flyboard, il a perdu le contrôle de son appareil qui aurait été déstabilisé, et effectué une chute dans le lac de Biscarosse, indique Sud Ouest.

L’athlète a été rapidement secouru et pris en charge, et ne souffrirait que de légères blessures.