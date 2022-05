Jeudi de l’Ascension au sol pour easyJet avec 200 vols annulés

Le pont de l’Ascension a viré au fiasco ce jeudi pour de nombreux passagers qui devaient s’envoler pour un week-end de longue durée. Plusieurs d’entre eux qui devaient voler sur easyJet se sont retrouvés coincés jeudi à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, mais aussi dans d’autres aérogares européennes, ou encore Lyon ou Nice.

La compagnie aérienne a été confrontée à une panne informatique qui a engendré des annulations et des retards en cascade pour 200 vols. « Malheureusement, nous rencontrons actuellement des problèmes de systèmes informatiques, ce qui signifie que les vols qui doivent partir entre 13h00 et 15h00, heure du Royaume-Uni, pourraient être impactés aujourd’hui. Notre équipe de spécialistes en informatique s’efforce de restaurer les systèmes dès que possible », a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué, s’excusant de la gêne occasionnée.

@easyJet quatrième vol annulé au départ de Toulouse … une raison à partager avec les 500 personnes actuellement comme des idiots à l’aéroport ? — Mxime T’ ⚜️ (@MximeT) May 26, 2022

Les vols ont repris, mais des retards sont possibles encore ce vendredi. EasyJet invite les passagers à consulter le Flight Tracker pour vérifier l’état de leur vol.