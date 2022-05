Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Violents combats dans le Donbass, Zelensky accuse la Russie de « génocide »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé jeudi la Russie de pratiquer un « génocide » dans le Donbass, dans l’est du pays. « L’actuelle offensive des occupants dans le Donbass pourrait rendre la région inhabitée », a affirmé Zelensky dans son adresse télévisée quotidienne, accusant les forces russes de chercher à « réduire en cendres » plusieurs villes de la région. La Russie pratique la « déportation » et « les tueries de masse de civils » dans le Donbass, a-t-il poursuivi, selon qui « tout ceci (…) est une politique évidente de génocide menée par la Russie ».

Le coûteux bilan pour Kinder après un scandale sanitaire d’envergure

C’est « le plus gros rappel de produits de ces vingt dernières années », admet le directeur général France de Ferrero qui s’exprime pour la première fois depuis le début du scandale sanitaire qui coûte cher au fabricant des Kinder, financièrement et en termes de réputation, dans un entretien au quotidien Le Parisien jeudi. Depuis début avril, plus de 3.000 tonnes de produits Kinder ont été retirés du marché en France où 81 cas de salmonellose ont été détectés, majoritairement chez des enfants de moins de dix ans.

Le procès Depp contre Heard touche à sa fin

Les avocats d’Amber Heard et Johnny Depp présentent ce vendredi leurs conclusions, leur dernière occasion de convaincre le jury d’un procès ultra-médiatisé aux Etats-Unis qui a révélé les détails les plus scabreux d’une relation « toxique » entre les deux acteurs. C’est le point final de six semaines de débats et de dizaines d’heures de témoignages dans ce procès tenu à Fairfax, près de Washington, et diffusé en direct à la télévision. L’audience doit commencer à 9 heures et les sept jurés se retireront dans l’après-midi pour délibérer. S’ils ne s’accordent pas sur un verdict, ils reviendront mardi, lundi étant férié aux Etats-Unis.