« Il a été décidé le maintien de l’ouverture la crèche ». Dès lundi, les enfants seront ainsi de nouveau accueillis au sein de la crèche associative Tifrioul à la Solidarité, dans les quartiers nord de Marseille, indique à 20 Minutes la préfecture des Bouches-du-Rhône. La crèche était en effet fermée depuis le mercredi 18 mai, à la suite de « coups de feu tirés en l’air » en pleine journée à proximité, comme l’a révélé France Bleu Provence, précisant que cette structure accueille une soixantaine d’enfants et une quinzaine de personnels.

« Sur place, nous avons constaté plus d’une vingtaine d’étuis de calibre différents, sur le secteur du bâtiment C », nous confirme une source policière, qui indique que les forces de l’ordre sont intervenues sur place vers 12h45, à la suite d’appels de riverains au 17. La police a notamment sécurisé la sortie des enfants à l’arrivée des parents, raconte France Bleu, qui témoigne de leurs inquiétudes. Aucune victime ou blessé n’est heureusement à déplorer.

Un nouveau porteur de projet pour la crèche

Selon la préfecture, qui a organisé lundi soir une réunion avec les différents partenaires et les représentantes des parents, « un nouveau porteur se propose de prendre le relais pour la suite et dans les prochaines semaines ». « Les réunions de travail techniques sur le sujet sont en cours, précise-t-elle. En tout état de cause, le maintien du service est assuré. » En 2018, une crèche de la Busserine avait dû fermer à cause de l’insécurité.

La police judiciaire a en parallèle été chargée de l’enquête. Selon une source proche, ces tirs interviennent dans un contexte de « coup de force, de reprise en main d’un point de deal, en faisant étalage de sa puissance de feu. » En attendant, la présence policière a été renforcée dans la cité, indique-t-on du côté de la préfecture de police. Elle sera sans doute forte aussi lundi, lors du retour des enfants à la crèche.