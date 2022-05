Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors qu’il est accusé de viols, Damien Abad est une nouvelle fois monté au créneau lundi pour se défendre. Il en a surtout profité pour dire qu’il comptait rester au gouvernement. « Un homme innocent doit-il démissionner ? Je ne crois pas », a martelé le nouveau ministre des Solidarités. « Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande fermeté (…) Je n’ai jamais violé une seule femme de ma vie », a-t-il ajouté lors d’une déclaration à la presse à Saint-Jean-le-Vieux, sa circonscription de l’Ain. Le ministre a en outre réitéré sa principale ligne de défense : selon lui, du fait de son handicap qui entrave sa mobilité, les faits qui lui sont imputés sont « matériellement impossibles ».

En ce début de second quinquennat, le gouvernement Borne a notamment reçu pour mission de défendre le pouvoir d’achat. Face à l’inflation qui s’accélère, le ministre de l’Economie a donc appelé les entreprises qui le peuvent à « augmenter les salaires », lors d’une réunion à Bercy avec les organisations patronales. « Il faut que nos compatriotes se disent, "ça me rapporte de travailler", et pas "ça me coûte cher" », à cause du prix de l’essence, a ajouté Bruno Le Maire. S’adressant aux patrons, il a souhaité « que, tous ensemble, nous puissions apporter des réponses à cela », tout en rejetant « des augmentations générales, partout, décidées par l’administration ». Mais selon les participants, il va être difficile de répondre largement à cette demande du fait des marges de manœuvre réduites de nombreuses sociétés.

C’est une nouvelle fois l’heure du verdict pour un dossier emblématique de l’ère #MeToo. La cour d’appel de Paris va en effet se prononcer ce mardi matin sur les accusations de viol visant le réalisateur Luc Besson, qui a fait l’objet d’un non-lieu en décembre. La chambre de l’instruction a examiné le 19 avril le recours de l’actrice néerlando-belge Sand Van Roy contre l’abandon des poursuites dont a bénéficié le 9 décembre le cinéaste et producteur français. Le ministère public a requis la confirmation du non-lieu.