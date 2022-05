Pour qu'on aborde les règles sans gêne. À l’occasion du 28 mai, journée internationale de l’hygiène menstruelle, l'association Règles élémentaires lance son festival Sang Gêne, de vendredi à dimanche, à Paris, au Pavillon des Canaux (19e) et Chez Mona à la Cité Audacieuse (6e). Les règles seront abordées sous diverses formes : atelier, débat, courts-métrages, etc.

Festival SANG GÊNE - Association Règles Elémentaires

L’association Règles Élémentaires à l’origine du festival, lutte depuis 2015 contre la précarité menstruelle. Pour sa directrice, Maud Lebon, les dispositifs de distribution gratuite de protections périodiques ne sont pas suffisants : « Aujourd’hui, les produits liés à l’hygiène intime sont distribués uniquement dans les campus », déclare-t-elle et d’inciter les pouvoirs publics à généraliser leur distribution dans les universités, les transports en commun, tous les lieux accessibles aux populations dans le besoin.

1,7 million de femmes n’ont pas les moyens de se procurer des protections périodiques

La Fage, fédération des associations générales étudiantes, révélait en mars 2021, qu’entre 1,7 et 2 millions de femmes n’avaient pas les moyens de se procurer régulièrement des protections périodiques. Et sur plus de 6.500 étudiant.es interrogé.es, 13 % confiaient avoir déjà dû faire un choix entre acheter des protections hygiéniques ou un autre produit de première nécessité.

De plus, l’absence de débat public autour des maladies liées aux règles, telle l’endométriose, le fait qu’une femme sur dix en âge de procréer en soit atteinte, impose de mener une vraie réflexion. Le festival Sang Gêne se fait fort de la lancer.