Nathalie a beau être maraîchère, en ce moment, elle ne regarde pousser ses asperges et ses légumes d’été que de loin, au gré de ses promenades dans son petit village de Rieumajou, au sud-est de Toulouse. Elle a mieux à faire puisqu’elle est en congé maternité. Et elle s’occupe de son petit bébé « l’esprit libre ». « Je sais, dit-elle, que les choses avancent et que cet été j’aurai mes légumes pour fournir mes clients ». Car, plutôt que d’alourdir les journées de son mari, à la tête de sa propre exploitation, la quasi-trentenaire a fait appel au méconnu service de remplacement des exploitants agricoles. « Je savais que ça existait, mais je ne savais si on y avait droit », se souvient-elle. Sa mutuelle agricole a levé ses doutes et deux professionnels compétents se penchent et repiquent à sa place.

Comme 2.250 agents en Occitanie, ces remplaçants sont des salariés volants. Ils prennent le relais quand le chef (ou la cheffe) d’exploitation est en congés maladie, maternité, paternité ou tout simplement, loin du cliché de l’agriculteur qui ne quitte jamais son pré ou ses bêtes, quand il part en vacances. « Parce qu’ils partent en vacances et font du sport comme tout le monde même si peu de gens le savent », plaisante Stéphane Minguet, exploitant gersois et président régional du fameux service de remplacement.

L’organisme n’est pas nouveau. Il a été créé il y a cinquante ans, au départ pour permettre aux agriculteurs engagés d’assumer leurs mandats syndicaux sans laisser leur ferme à l’abandon. Mais il a évolué au gré des avancées sociales, toujours plus lentes qu’ailleurs, dans cette profession à part. Et il connaît une nouvelle vigueur ces dernières années. « C’est probablement une question de génération, mais le recours au service a augmenté de 25 % depuis 2016 », assure le responsable. Avec des pics à Noël et au mois d’août pour les vacances, mais de quoi occuper 300 « équivalents temps plein » à l’année.

« Je fais ce que j’aime »

Du coup, Sébastien, qui ce mercredi pousse de l’herbe « pour en faire de boules de paille » dans la campagne de Saint-Gaudens, ne s’ennuie jamais. A 43 ans, voilà 13 ans qu’il est agent de remplacement agricole et très heureux de sauter de traite des vaches en travaux des champs.

« Je suis né dans une famille d’agriculteurs. C’est mon frère qui a repris l’exploitation mais il n’y avait pas de la place pour deux, raconte-t-il Du coup, je reste dans ma branche, je fais ce que j’aime, raconte-t-il. Et j’ai en plus mes dimanches et mes RTT ». Car on est loin du « valet de ferme » d’antan. Les remplaçants travaillent en moyenne 8 heures par jour et les missions qui leur sont confiées se situent dans un rayon de 35 kilomètres autour de leur domicile.

« Pour certains jeunes, c’est la meilleure façon de se faire la main »

« A l’heure où les moissonneuses-batteuses sont autoguidées, ils maîtrisent aussi tout un tas de technologies », souligne Stéphane Minguet dont la moitié des agents ont moins de 35 ans. « Pour certains jeunes, c’est la meilleure façon de se faire la main avant de s’installer », ajoute-t-il. « C’est sûr que dans ce monde ouvert, où on partage les expériences, c’est idéal pour se frotter à la réalité du terrain », abonde l’aguerri Sébastien.

A l’heure où les exploitations n’abritent plus plusieurs générations, les agents de remplacement débarquent aussi pour des raisons beaucoup moins joyeuses qu’un départ au ski ou à la plage. Ils viennent parfois apporter un « répit » à un agriculteur blessé, épuisé, ou en dépression.