Dire que depuis sa création il y a 10 ans, on n’avait jamais entendu de cette merveille de compétition. Vingt-cinq villes européennes ont présenté samedi leurs meilleurs conducteurs de tramway à Leipzig (Allemagne). Au programme de ce concours insolite : plusieurs épreuves techniques pour tester la précision de vitesse, de freinage et d’arrêt des participants. Mais aussi des séquences beaucoup plus amusantes inspirées du billard et du bowling.

Aujourd'hui, la STIB participe aux Championnats d'Europe des meilleurs conducteurs de tramway à Leipzig, en Allemagne.

Nous allons y défendre notre titre de meilleur conducteur de tram, gagné à Bruxelles en 2019. 🥇

Vivez la compétition en live: https://t.co/bgbHnvSLT2 #STIB pic.twitter.com/FXtPuB9rMF — STIB-MIVB (@STIBMIVB) May 21, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Plus de 80.000 internautes ont été séduits par la retransmission en direct de ce championnat d’Europe des conducteurs de tramway sur YouTube. Et si la doublette d’Hanovre l’a emporté au général samedi, deux salariés des TCL (Transports en commun lyonnais) ont obtenu la médaille d’argent en Allemagne. L’académie est formidable, même en « tram bowling ».