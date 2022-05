C’est un moment très attendu pour les lycéens de Terminale. A partir du 2 juin en fin d’après-midi, ils vont commencer à recevoir des premières réponses à leurs vœux de formation dans l’Enseignement supérieur sur Parcoursup.

A cette occasion, 20 Minutes organise ce mercredi, à 18 heures, un Insta live sur le sujet avec « monsieur Parcoursup » au ministère de l’Enseignement supérieur, alias Jérôme Teillard. Posez-lui vos questions en amont via le formulaire ci-dessous, afin que nous lui soumettions. En voilà quelques-unes pour vous inspirer. Les réponses seront diffusés sur notre compte Instagram.

Quelles sont les différentes réponses possibles de la part des organismes de formation ? Quelles différentes réponses pouvez-vous leur faire ? Si vous recevez une proposition pour votre formation préférée, faut-il l’accepter définitivement dès à présent ? Pouvez-vous accepter une proposition et garder des formations sur lesquelles vous êtes sur liste d’attente ? Peut-on accepter plusieurs propositions en même temps ? Dans quel délai faut-il répondre ? Pouvez-vous renoncer aux formations qui ne vous intéressent plus ? Que faire si vous avez demandé que des formations sélectives et que vous n’obtenez que des refus ? Est-ce inquiétant si vous êtes en liste d’attente pour tous les vœux ? A partir de quand de nouvelles places se libèrent-elles ?