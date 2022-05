Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le second quinquennat d’Emmanuel Macron va véritablement passer ce lundi en mode travail. L’équipe de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne doit en effet fouler peu avant 10 heures le gravier de l’Elysée pour un Conseil des ministres. Au menu du jour, les grandes priorités tracées par le président : école, santé, transition écologique mais aussi la lutte contre l’inflation. Problème toutefois pour la nouvelle équipe, les accusations de viol contre Damien Abad viennent obscurcir cette rentrée. La polémique enfle depuis samedi et elle pourrait sonner comme la première fausse note du nouvel exécutif.

La France a encore chaud. Des records de chaleur pour le mois de mai continuent ont en effet de tomber. Ils ont ainsi été enregistrés dimanche, notamment dans le Massif Central et les Alpes, selon des chiffres provisoires de Météo-France. Parallèlement, une majeure partie de la France a été placée sous vigilance aux orages, dont 21 départements en vigilance orange (un quadrilatère allant des Landes au Rhône au sud et des Deux-Sèvres au Cher au nord), et 66 autres en jaune, selon un bulletin datant de 16h07 dimanche et valable jusqu’à ce lundi 16 heures.

Grégoire Barrère fait honneur au tennis français, et il est cette année le seul à agir ainsi à Roland-Garros. Le Français, 209e mondial, s’est en effet qualifié dimanche pour le second tour en éliminant le Japonais Taro Daniel, 105e, en 5 sets (3-6, 6-2, 0-6, 6-3, 6-4). Mais comme craint, l’édition 2022 commence difficilement pour les Bleus : sur les six Français en lice dimanche au premier jour de Roland-Garros, il est donc le seul à se hisser au deuxième tour. Quentin Halys, Clara Burel, Harmony Tan, Kristina Mladenovic et Carole Monnet sont sortis dès leur entrée. Pour continuer sa route, Barrère devra battre mercredi l’Américain John Isner.