De nouveaux records de chaleur pour le mois de mai ont été enregistrés dimanche, notamment dans le Massif Central et les Alpes, selon des chiffres provisoires de Météo-France. Plusieurs records battus avaient été établis la veille, a remarqué l’agence météorologique nationale, alors que le pays connaît une chaleur inhabituelle depuis plus d’un mois.

🌡️ Nombreux #records mensuels de #températures max ce #dimanche (valeurs à 17h) :



🔴34.1°C à Tarbes (Hautes-Pyrénées, 360m, ouverte en 1944), précédent record 32.9°C le 30/05/2001

🔴34.0°C à Puy-Chadrac (Haute-Loire, 714m, ouverte en 1928), 32,5°C le 21/05/2022



— Météo-France (@meteofrance) May 22, 2022

« Avec 25,7°C cet après-midi, la station de Superbesse (Puy-de-Dôme), ouverte en 1976, améliore […] son record mensuel, établi hier (25,4°C) », a remarqué Météo-France. Même situation au Puy-Chadrac (Haute-Loire, 714m d’altitude, ouverte en 1928) avec 34,0°C contre 32,5°C samedi, au Puy-Loudes (Haute-Loire, 833m, ouverte en 1984) avec 32,4°C après 30,9°C la veille, ou encore Ambert (Puy-de-Dôme, 555m, ouverte en 1993) avec 32,6°C (précédent record établi samedi avec 32,1°C). Des records ont également été atteints en Isère à Grenoble (31,4°C), à L’Alpe d’Huez (24,1°C) ou encore Villard-de-Lans (29,7°C), de même que dans des stations météo de Vendée, du Lot, de la Drôme et des Hautes-Alpes, toujours selon Météo-France.

Vigilance aux orages

Le record absolu de température diurne en France pour un mois de mai n’a en revanche pas été battu, en l’état de ces relevés non encore définitifs : celui-ci est de 36,2°C, à Dax (Landes) le 30 mai 1996, a indiqué un porte-parole de Météo-France. La France a battu un record de période de chaleur au printemps avec 40 jours consécutifs au-dessus des normales saisonnières, selon un bilan datant de samedi, les données n’étant pas encore suffisantes dimanche soir pour confirmer que cette série s’est poursuivie, selon le porte-parole. Avec le dérèglement climatique de la planète, les périodes de chaleur sont amenées à devenir plus fréquentes et tendent à s’installer plus tôt au printemps. Les pics s’observent non seulement au plus chaud de la journée, mais aussi au plus bas.

Parallèlement à ces records, une majeure partie de la France a été placée sous vigilance aux orages, dont 21 départements en vigilance orange (un quadrilatère allant des Landes au Rhône au sud et des Deux-Sèvres au Cher au nord), et 66 autres en jaune, selon un bulletin datant de 16h07 dimanche et valable jusqu’à lundi 16 heures. Les seules zones non concernées sont trois départements bretons (Finistère, Côtes-d’Armor et Morbihan) et quatre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Vaucluse, Var, Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence) ainsi que les deux départements corses.