« La RATP prévoit à ce jour un trafic fortement perturbé sur les réseaux Bus et Tramway, avec 60 % de trafic assuré en moyenne pour la journée du lundi 23 mai », a-t-elle indiqué dans un communiqué. La RATP prévoit ainsi 3 tramways sur 5 en moyenne aux heures de pointe ; ainsi que 2 bus sur 3, avec l’interruption de certaines lignes. Une information plus précise sera communiquée dimanche.

« Les réseaux métro et RER ne sont pas concernés par ce préavis », a-t-elle souligné. Depuis plus d’un an, la RATP négocie avec les syndicats l’adaptation des conditions de travail de ses 18.000 machinistes à l’ouverture à la concurrence.

Aucun accord n’ayant été trouvé, la direction a annoncé début mai qu’elle prendrait des mesures unilatérales. Trois journées de grève sont prévues les 23, 24 et 25 mai à l’appel de l’ensemble des syndicats, après la journée du 25 mars qui avait fortement perturbé les réseaux de bus et tramways.