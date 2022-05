Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le nouveau gouvernement annoncé ce vendredi après-midi

Quatre jours après la nomination d'Elisabeth Borne, qui souhaitait prendre son temps pour avoir « la meilleure équipe », le gouvernement va être enfin dévoilé ce vendredi. L’Elysée a confirmé vendredi matin l’annonce de la composition de la nouvelle équipe de l’ex-ministre du Travail. Le premier Conseil des ministres se tiendra ensuite lundi.

Trois membres d'une famille meurent emportés par une vague dans le Finistère

C’est un terrible drame qui s’est déroulé jeudi soir. Trois membres d’une même famille, les parents et l’un des enfants qui se promenaient sur une digue jeudi en début de soirée à Plogoff (Finistère), ont été retrouvés morts après avoir été emportés par une vague, a-t-on appris auprès de la préfecture. Les deux adultes, âgés de 55 ans pour le père et de 33 ans pour la mère, avaient été récupérés vers 19h30 en arrêt cardio-respiratoire mais les secouristes ne sont pas parvenus à les ranimer, a précisé à l’AFP le directeur de cabinet du préfet, David Foltz.

Le corps sans vie de l’enfant, âgé de 12 ans, a été repêché peu après 22h00, entraînant la suspension des recherches. Trois autres enfants de la famille, qui pour leur part n’étaient pas montés sur la digue, sont sains et saufs mais choqués. Ils ont été pris en charge par les services médicaux et psychologiques. Il y avait un coefficient de marée élevée (90) et une forte houle.

Une «probable tricherie» à l'Eurovision après des votes irréguliers

Rien ne sert de tricher, il faut bien distribuer les points. Telle est la fable que l’on retiendra de cet Eurovision 2022… Explications. « Nous avons été désagréablement surpris de constater que le vote n’a pas été pris en compte dans le classement final, les organisateurs attribuant une autre série de notes aux concurrents de la finale », écrivait, dimanche, la chaîne publique roumaine TVR dans un communiqué publié au lendemain de la finale du concours de chansons.

Quelques heures plus tôt, l’Union européenne de radiotélévision (UER), qui organise le concours, faisait savoir que « certains schémas de vote irréguliers [avaient été] identifiés dans les résultats de six pays » lors de la seconde demi-finale. L’instance avait alors eu recours à un algorithme pour calculer un Top 10 de remplacement pour chacun des jurys concernés.