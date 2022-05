Une situation apocalyptique. La collision entre un poids lourd transportant des matières dangereuses et une voiture, survenue mercredi en fin de matinée sur l’autoroute A7 à hauteur de Chasse-sur-Rhône, a entraîné la fermeture de l’ouvrage et de monstrueux embouteillages. Sabine, 42 ans, qui travaille à l’hôpital mère enfant de Bron, a dû prendre son mal en patience pour rentrer chez elle, à Chanas ( Isère). Loin de se douter du calvaire qui l’attendait.

« J’ai vu les panneaux indiquant qu’il fallait suivre la direction de Grenoble, ce que j’ai fait. Mais à Saint-Priest, tout était bouché. Je suis restée 2h30 à l’arrêt, témoigne-t-elle. Ensuite, j’ai voulu prendre la sortie Ternay pour bifurquer en direction de Vienne. Et là, pareil, impossible d’avancer. » La panique la gagne : « Je n’avais quasiment plus d’essence, plus de batterie sur le téléphone, je ne pouvais prévenir personne. Ça a été un cauchemar ». Cauchemar qui s’est poursuivi à l’entrée de Vienne, où elle a tenté d’emprunter des petites rues pour éviter les embouteillages monstrueux. Au final : « 4h30 pour rentrer au lieu d’une heure quand je passe par la nationale. »

Six heures sans eau sous la canicule

Dylan, 18 ans, a lui aussi failli craquer. Six heures d’attente sur l’autoroute. Six heures pour effectuer une poignée de kilomètres. « C’était compliqué. Il faisait 34 degrés au soleil. Sur Internet, ils disaient qu’il y avait une distribution d’eau mais on en a jamais vu », explique-t-il. Originaires de Montélimar (Drôme), le jeune homme et ses amis avaient prévu de se rendre sur Lyon pour assister le soir au même au concert de PNL. « On est rentré sur l’autoroute à midi, on est ressorti à 18h. Quand on a su que le concert était finalement annulé, on s’est demandé ce que l’on faisait là », poursuit-il.

La petite bande a néanmoins poursuivi sa route jusqu’à Lyon, où elle avait loué des chambres d’hôtel. « Au total, on a mis plus de 7 heures au lieu d’une heure et demie… Mais on a tenu avec la musique et au mental », sourit-il.

« L’accident s’est produit à 11h30, les entrées d’autoroute n’étaient toujours pas condamnées à 13 heures », enrage Laurent sur Twitter. Lui aussi est resté coincé de longues heures, mettant trois heures pour effectuer 8 kilomètres.

« Quatre heures pour faire 60 kilomètres… Record battu », ironise à son tour Adèle qui a vu des automobilistes tenter de faire demi-tour avant le péage de Reventin-Vaugris. « Certains ont été obligés de partir à pied chercher de l’eau chez des riverains ou auprès d’entreprise située à proximité.»

« Si j’avais su, je serais restée sur Lyon où j’ai de la famille », appuie Sabine qui n’avait eu connaissance de l’accident avant de quitter son travail. « Je ne comprends pas qu’aucun itinéraire bis n’ait été mis en place. Vraiment, je l’ai très mal vécu », ajoute-t-elle.