Un accident de la circulation impliquant un poids lourd qui transportait des matières dangereuses et un véhicule léger est survenu ce mercredi après-midi près de Lyon. Il s’est déroulé sur l’autoroute A7 au niveau de la commune de Chasse-sur-Rhône ( Isère). Le conducteur de la voiture, pris en charge par les secours, se trouve dans un état d’urgence absolu, indique la préfecture de l’Isère.

Le camion s’est couché sur la chaussée au moment de la collision, ce qui a entraîné une fuite de produit toxique et inflammable. Immédiatement, les services de sécurité et de secours ont sécurisé le périmètre. Cent dix pompiers ont été mobilisés, ainsi que des policiers et gendarmes.

La zone évacuée dans un rayon de 1,5km

Par conséquent, l’autoroute est fermée dans les deux sens de circulation entre Valence et Chasse-sur-Rhône jusqu’à jeudi, 6 heures au moins. Le temps qu’un périmètre de sécurité soit mis en place dans un rayon de 1,5 km, que la zone soit évacuée et que les matières dangereuses puissent être transvasées dans un autre camion.

« La circulation ne devrait pas revenir à la normale avant la journée de jeudi, en fin de matinée », précise la préfecture de l’Isère.