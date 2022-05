Force est de constater en flânant dans les rues de Strasbourg que les conflits d’usage sur la voie publique et particulièrement les trottoirs, entre piétons et cyclistes en tout genre, se multiplient. Avec une mention spéciale, aux livreurs sur des vélos cargo électriques qui déboulent de toute part sur les pistes cyclables squattées par des piétons ou des voitures mal garées… Des élus s’interrogent encore et toujours sur la cohabitation piétons-cyclistes. Pour preuve, ce débat était à nouveau revenu à l’ordre du jour lors du dernier conseil municipal.

Selon vous, quelles sont les solutions ou mesures nécessaires pour retrouver des rues apaisées ? Faut-il limiter la vitesse des cyclistes ? Plus de contrôles face au non-respect du Code de la route de certains cyclistes ou automobilistes ? Une meilleure signalétique des pistes cyclables ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance !