A côté, c’est pas dedans. On sait que la probabilité de remporter le gros lot à l’Euromillions est infiniment faible tant le nombre de combinaisons est élevé. Eh bien sachez que les probabilités que la mésaventure de cette Lilloise arrive le sont encore davantage. La jeune femme a trouvé les bons numéros, mais au mauvais jeu.

Les vendredis 13 sont une aubaine pour la FDJ puisqu’ils drainent quantité de joueurs occasionnels intéressés par les montants exceptionnels mis en jeu. C’est le cas d’un jeune couple de Lillois. Le 13 mai dernier, ils ont tous deux tenté leur chance, lui jouant à l’Euromillions, elle au Super Loto.

« On vient de s’asseoir sur 23.343 euros »

Un changement d’habitude pour la jeune femme, étudiante sage-femme de métier. « Je joue chaque semaine à l’Euromillions, sauf aujourd’hui, j’ai décidé de jouer au loto », explique-t-elle sur Twitter. Elle fait trois grilles pour un montant total de 9 euros. Les jeux sont faits.

Le tirage intervient dans la soirée et aucun des deux ne gagne le moindre euro. Mais le jeune homme a un doute. En y regardant de plus près, il se rend compte que les 5 numéros de l’une des grilles Super loto jouées par sa compagne correspondent exactement au tirage de l’Euromillions. Douche froide ! « Ma grille du loto est tombée à l’Euromillions. Je veux me flinguer », se désole la Lilloise. « On vient de s’asseoir sur 23.343 euros », constate son compagnon. Sur Twitter, la Fédé de la lose a même salué la performance : « Notre loser du soir de la semaine de l’année ».