L’opération est présentée comme une première en France. A Angers, où quelque 166 défibrillateurs étaient jusqu’alors accessibles, une cinquantaine de nouveaux appareils ont été déployés lundi. Inutile de tenter de les repérer dans l’espace public : ils ont directement été remis à des « citoyens sauveteurs », dont des policiers municipaux, qui interviendront en cas de besoin urgent, suite à un malaise cardiaque.

A l’initiative de l’association Sauv Life, dont l’appli est disponible un peu partout en France et dans le Maine-et-Loire depuis décembre 2020, le dispositif doit permettre d’encore améliorer la prise en charge des victimes. Si le système permettait déjà au SAMU d’alerter les habitants bénévoles les plus proches, en attendant l’arrivée des secours (dix minutes en moyenne), « Sauv Life souhaitait aller plus loin en formant et en équipant de défibrillateur des citoyens qui pourront intervenir rapidement et poser le défibrillateur dès les premières minutes », explique la mairie d’Angers dans un communiqué.

D’après Dominique Savary, chef du département de médecine d’urgences du CHU d’Angers, « plus les manœuvres de réanimation sont débutées tôt, notamment les compressions thoraciques et si possible la défibrillation, meilleure est la survie du patient ». Chaque minute sans massage cardiaque représenterait 10 % de survie en moins.