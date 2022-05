Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour la deuxième fois de son histoire, la France a une Première ministre. Il aura tout de même fallu attendre trente ans pour voir une femme de nouveau à la tête de Matignon. Edith Cresson avait en effet dirigé le gouvernement de mai 1991 à avril 1992, c’est désormais au tour d’Elisabeth Borne d’occuper le même poste. L’ancienne ministre du Travail a été nommée lundi soir par Emmanuel Macron pour occuper le 57 rue de Varenne à Paris et ainsi succéder à Jean Castex. Reste maintenant au président de la république à nommer les ministres sur les propositions d’Elisabeth Borne.

C’est un dernier acte qui signe la fin du siège sanglant d’Azovstal. Plus de 260 combattants ukrainiens, dont 53 blessés, ont été évacués lundi soir de cette aciérie de Marioupol. Dans la foulée, l’état-major ukrainien a annoncé la fin de la « mission de combat » dans la cité portuaire désormais contrôlée par la Russie. « 53 blessés graves ont été évacués d’Azovstal vers Novoazovsk pour assistance médicale et 211 autres ont été transportés à Olenivka par un couloir humanitaire », a annoncé la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Malyar. Ces deux localités sont situées en territoire contrôlé par les forces russes et prorusses dans l’est de l’Ukraine, mais Ganna Malyar a précisé que les combattants devaient être à l’avenir rapatriés en territoire contrôlé par l’Ukraine, « dans le cadre d’une procédure d’échange ».

C’est ce mardi la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Et malheureusement, les pouvoirs publics et les associations ont encore beaucoup de travail pour faire changer les mentalités. Les plaintes pour crimes et délits commis envers les personnes LGBT+ ont en effet augmenté de 28 % en France en 2021 par rapport à 2020, selon les chiffres publiés lundi par le ministère de l’Intérieur. Si l’on prend en considération l’année 2019, qui a précédé la crise sanitaire du Covid-19, la hausse est ramenée à 12 %. Et en cinq ans, sur la période 2016-2021, le nombre d’actes anti-LGBT + a doublé (+104 %).