Le coup de la panne la veille de l’ouverture du festival du film. A cause d’un feu de signalisation défaillant près de la gare de Cannes, « la circulation de tous les trains est interrompue » depuis le début de l’après-midi ce lundi, entre Cannes et Saint-Raphaël et également sur l’axe Cannes-Grasse, a annoncé la SNCF sur ses réseaux sociaux.

Le reste du trafic est fortement perturbé sur toute la Côte d’Azur, où d’importants retards et des suppressions sont également constatés.

Reprise du trafic ce soir

L’ensemble des circulations, nationales et régionales, sont concernées. Et il faudra prendre son mal en patience. Car, selon l’entreprise ferroviaire qui « conseille de reporter les voyages », « la reprise du trafic est estimée à 20 h ».

❌ La circulation est totalement interrompue entre Cannes et Grasse et Cannes et Saint-Raphaël



⚠️ La reprise du trafic est estimée à 20h

Nous vous conseillons de reporter votre voyage



Je reste à vos côtés 👩🏻‍💻 — SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur (@TERSUD_SNCF) May 16, 2022

Des bus de substitution sont disponibles uniquement entre Cannes et Grasse avec desserte de Mouans-Sartoux, indique également la SNCF.