84.490. C’est le nombre d’éclairs comptabilisés en France ce dimanche, « dont 20.429 » coups de foudre, résume La Chaîne Météo. Des orages qui ont surtout frappé à l’ouest, causant quelques dégâts et des phénomènes inhabituels. Six départements avaient été placés en vigilance orange de la Normandie au Val de Loire

Un « tuba » (en résumé : une tornade qui ne touche pas le sol), a notamment été observé dans la commune de Thury-Harcourt-le-Hom, au sud de Caen, dans le Calvados.

Tuba présent au passage de la cellule orageuse à proximité Thury-Harcourt dans le #calvados, je ne sais pas si celui-ci a touché le sol. @KeraunosObs @meteofrance @meteociel @NormandieMeteo pic.twitter.com/hpFAs1lt91 — Mathys Cenier (@matce12) May 15, 2022

En Normandie, 5.000 foyers étaient encore privés d’électricité ce lundi matin, d’après le gestionnaire du réseau d’électricité Enedis. Des orages accompagnés de rafales de vent allant jusqu’à 110 km/h ont secoué particulièrement le Calvados et l’Eure.

Selon Enedis, les dégâts les plus importants sont intervenus dans le pays d’Auge, ainsi qu’à Pont-Audemer et Bernay.

A Troarn, à l’est de Caen, un violent incendie a ravagé un bâtiment hébergeant une quarantaine d’enfants. La foudre s’est abattue sur une toiture. Il n’y a pas eu de blessé mais d’importants dégâts.

La foudre est tombée sur un foyer d'enfants à Troarn ce dimanche soir, à l'est de #Caen.

🔴 Incendie en cours. Pompiers sur place pic.twitter.com/tl1oL3D0hO — Liberté Caen (@LIBERTE_CAEN) May 15, 2022

De fortes précipitations, accompagnées de chutes de grêle, ont également touché la Mayenne.

⛈ Au passage des orages, 29 mm de pluie sont tombés en moins de 30 minutes sur la ville de Mayenne (département du même nom), causant des coulées de boue ! pic.twitter.com/f3HYHnFeif — Météo Express (@MeteoExpress) May 15, 2022

29 mm de pluie sont tombés en moins de trente minutes dans le département ce dimanche, causant des coulées de boue.

Ce lundi, des pluies orageuses étaient annoncées dans l’est du pays, ainsi que sur le nord des Alpes, avant un retour au calme.