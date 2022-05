Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le dernier signe visible d’une épidémie qui dure depuis deux ans tombe ce lundi. Depuis la suspension du pass vaccinal le 16 mars, le masque n’était plus obligatoire que dans les transports en commun. Mais ce n’est désormais plus le cas. Sont concernés notamment le métro, le bus, le train, l’avion et les taxis. « Le port du masque reste recommandé mais n’est plus obligatoire », a toutefois tenu a rappelé Olivier Véran, ministre de la Santé, jugeant que cette contrainte n’était « plus adaptée » alors que la vague actuelle de Covid-19 est en train de fortement diminuer dans le pays.

La France va vivre une importante semaine politique. Et pour la lancer, une « très simple, très classique » lettre de démission n’attend plus que d’atterrir dans les mains d’Emmanuel Macron. Celle-ci, signée Jean Castex, est en effet prête. Le Premier ministre est donc sur le point de quitter Matignon, « sans remords, ni regret » comme il l’affirme au Parisien. Son départ laisse surtout le champ libre aux spéculations qui parient sur une femme pour le remplacer en vue des législatives de juin.

Le meilleur joueur de Ligue 1 est…. Kylian Mbappé. Le suspense n’était pas très grand dimanche lors de la traditionnelle cérémonie de remise des trophées UNFP. Il faut dire que le joueur du PSG a toutes les stats pour lui : à une journée de la fin du championnat, Mbappé est meilleur buteur (25 réalisations) et meilleur passeur (17). La surprise n’est donc pas venue de là mais plutôt de l’une de ses déclarations. Concernant son avenir, l’international français a en effet assuré sur la scène du Pavillon Gabriel que son « choix est quasiment fait ». Le feuilleton est donc « quasiment terminé ». Il reste donc bien encore un peu de suspense autour du club de la capitale.