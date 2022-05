Vous avez délaissé votre téléphone portable pour un samedi et un dimanche ensoleillés pendant que les équipes de 20 Minutes trimaient, quelle chance. Mais pour que vous ne soyez pas complètement largué lundi, à la machine à café, on vous synthétise l’actu de ce week-end. Pas de raison qu’on ne mette pas en valeur notre travail !

1. Ce qu’il faut retenir de la finale de l’Eurovision remportée par l’Ukraine

Difficile d’échapper à cette info, Kalush Orchestra a remporté le concours de l'Eurovision. Mais si vous n’avez pas regardé le show ou que vous vous êtes endormi devant, voici une séance de rattrapage proposée par notre envoyé spécial à Turin.

L’info en plus : Le public a plébiscité le groupe ukrainien Kalush Orchestra

2. Au moins dix morts aux Etats-Unis dans une tuerie à Buffalo

La théorie du grand remplacement a agité la campagne présidentielle française. Aux Etats-Unis, elle a conduit à un nouveau drame. Un homme de 18 ans aux idées suprémacistes a ouvert le feu à l’extérieur puis à l’intérieur d’un magasin d’alimentation à Buffalo, dans l’Etat de New York. Au moins dix personnes ont été tuées. Pour la première fois, une tuerie de masse a été diffusée sur Twitch.

L’info en plus : C’est quoi la théorie du grand remplacement ?

3. La calanque des Pierres Tombées fait tomber les maillots de bain

La mairie de Marseille va autoriser la pratique du naturisme dans une crique du parc national des Calanques, où elle était jusqu’alors seulement tolérée. Un collectif d’habitués des Pierres Tombées en a fait la demande pour protéger ce site mitoyen de Sugiton, où les gens viennent davantage pour s’éloigner de la surfréquentation de la calanque. D’autres sites sont envisagés pour la pratique officielle du naturisme en pleine nature.

L’info en plus : Ce lundi, le conseil municipal de Grenoble doit voter un nouveau règlement des piscines, autorisant notamment de se baigner en burkini ou seins nus. « Un non sujet qui devrait être vu comme un progrès social », selon le maire EELV Eric Piolle

4. La Lune passe au rouge cette nuit

Par un alignement parfait entre la Terre, le Soleil et la Lune, l’astre nocturne va perdre de sa brillance et se teindre progressivement en rouge. L’observation de cette Lune rouge sera idéale aux Antilles ou en Guyane. En France métropolitaine, l’éclipse sera totale en fin de nuit, entre 5h29 et 6h54, avec un maximum à 6h11.

L’info en plus : La Lune va peut-être aussi passer au vert

5. Pas de pénurie de papier toilette à Bordeaux

Les supporters des Girondins de Bordeaux sont au bout du rouleau après la saison indigne de leur club en Ligue 1. Pour manifester leur mécontentement, ils ont interrompu la rencontre face à Lorient (0-0), samedi, en lançant des rouleaux de papier toilette sur le terrain.

L’info en plus : Autre club mal embarqué pour rester en Ligue 1, l'ASSE qui devient barragiste au plus mauvais moment