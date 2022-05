Ils sont inquiets pour « l’avenir du Ried ». Ce samedi, les membres du collectif Le Chaudron des alternatives ont mené une campagne de tractage à Diebolsheim et Sundhouse (Alsace), deux communes situées à la frontière allemande. L’objet de leur crainte : l’extension du parc allemand de loisirs Europa-Park sur 200 hectares côté français, rapportent Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Le projet du parc, baptisé « Europa vallée », comprendrait notamment un complexe hôtelier et un téléphérique traversant le Rhin. Le collectif craint le projet n’engendre « la destruction et le bétonnage de plus de 300 hectares de terres cultivables et de zones humides », ainsi qu’une « pollution permanente ».