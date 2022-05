Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a assuré vendredi qu’il y aura « le vivier nécessaire » de professeurs de mathématiques à la rentrée prochaine dans les lycées, réagissant aux inquiétudes autour d’une baisse des candidats admissibles aux concours d’enseignants.

Seulement 816 candidats admissibles

Les syndicats enseignants s’inquiètent de cette baisse aux concours de recrutement de l’Education nationale, notamment en mathématiques. Selon de premiers résultats au Capes externe de mathématiques, publiés cette semaine, seuls 816 candidats sont admissibles, pour 1.035 postes.

La situation inquiète d’autant plus que le retour des mathématiques dans le tronc commun dès la classe de Première doit se faire dès la rentrée prochaine, ce qui va donc nécessiter plus de professeurs.

La réforme du baccalauréat fait approfondir davantage les mathématiques et les sciences aux élèves qui se destinent à une carrière scientifique.

Le « plan mathématiques » a permis un début d’amélioration du niveau des mathématiques de tous les élèves à l’école primaire: pic.twitter.com/P3X85rRZXg — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) May 13, 2022

« S’agissant des professeurs de mathématiques, nous avons le vivier nécessaire pour assurer l’heure et demie qui aurait lieu à partir de la rentrée prochaine », a déclaré Jean-Michel Blanquer.

L’allemand touché aussi par cette baisse d’effectif

La baisse des candidats aux concours affecte surtout cette année les mathématiques ou l’allemand, a indiqué le ministre. « Mais traditionnellement, en France ou dans les autres pays, c’est en maths et sciences que l’on a le plus de difficulté » à recruter.

Quant au concours des professeurs des écoles, la pénurie de candidats se fait surtout sentir sur la région parisienne, a dit Jean-Michel Blanquer. « On le voit pour certains concours, pas seulement pour l’Education nationale, on a un sujet de vocation », selon le ministre. « C’est un travail de fond que nous faisons pour [en] susciter » et « ça commence d’abord par l’attractivité du métier », a-t-il ajouté.