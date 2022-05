Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Corée du Nord : Premier mort du Covid-19 et « propagation » nationale du virus

La Corée du Nord a annoncé vendredi son premier mort du Covid-19, précisant que le virus s’est déjà répandu à travers tout le pays et que des dizaines de milliers de personnes sont actuellement « isolées et soignées ». Ce pays reclus avait fait état jeudi de ses premiers cas de coronavirus, déclarant passer en mode « prévention d’urgence maximale des épidémies », après que des personnes ont été testées positives au sous-variant BA.2 d’Omicron. Kim Jong Un, qui est apparu pour la première fois à la télévision portant un masque, a présidé jeudi une réunion d’urgence du bureau politique sur la situation épidémique. Il a ordonné des mesures de confinement pour tenter d’enrayer la propagation du virus.

Pizzas Buitoni contaminées à l’E. coli : Les investigations confiées à un juge d’instruction

Les investigations sur le scandale des pizzas Buitoni (Nestlé), contaminées à la bactérie E. coli et suspectées d’avoir provoqué la mort de deux enfants, ont été confiées jeudi à un juge d'instruction. L’information judiciaire a été ouverte notamment pour homicide involontaire à l’égard d’une personne, blessures involontaires concernant 14 personnes, mise sur le marché d’un produit dangereux pour la santé et mise en danger d’autrui, selon la même source. Au total, 55 enfants et un adulte ont été contaminés, sans qu’un lien direct n’ait été établi à ce jour avec la consommation de pizzas, selon les autorités sanitaires.

Tennis : Rafael Nadal blessé et éliminé à Rome dix jours avant Roland-Garros

Il a serré les dents pour ne pas abandonner, mais la messe était dite dès le début du troisième set : Rafael Nadal, incapable de bouger normalement en raison d’une douleur chronique au pied, a été éliminé jeudi en 8es de finales à Rome à dix jours de Roland-Garros. « C’est une douleur qui va et qui vient. Parfois plus forte, parfois moins. Aujourd’hui, c’était fou », a expliqué l’Espagnol après sa défaite face au Canadien Denis Shapovalov (16e mondial) 1-6, 7-5, 6-2. C’est donc Shapovalov qui affrontera le Norvégien Casper Ruud (10e) pour tenter de se hisser dans le dernier carré, peut-être contre Novak Djokovic.