C’est le premier centre de formation 100 % électrique en France. Inaugurée mercredi 11 mai, sur l'Île de Puteaux (Hauts-de-Seine), cette nouvelle moto-école ouverte par Easy Monneret parie sur l’avenir de l’électrique pour les deux-roues.

Mais existe-t-il vraiment une différence avec la formation pour les scooters thermiques ? Pas vraiment, admet Philippe Monneret, le fondateur et directeur de la moto-école. « Notre but est d’essayer de convaincre. En apprenant sur un électrique, nous montrons à ces jeunes conducteurs que c’est peut-être mieux pour la planète que le thermique. » Et même Jean-Pierre Castaldi s’est prêté au jeu de tester un scooter électrique.