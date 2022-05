C’est une « première » selon les organisateurs de cette démarche. La congrégation des Frères de Saint-Gabriel (FSG) reconnaît officiellement et collectivement jeudi en Vendée les actes de pédocriminalité commis par une vingtaine de ses membres par le passé sur une cinquantaine de personnes. Vingt-cinq victimes participent, à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) – berceau historique de la congrégation – à cette journée d'« écoute et de reconnaissance ».

Le rendez-vous est organisé à la fois par l’institut religieux, les victimes – regroupées au sein du « Groupe FSG – Collectif 85 » (victimes vendéennes) et la Commission reconnaissance et réparation (CRR, mise en place en janvier pour proposer une médiation entre instituts catholiques et victimes). « C’est une grande première, c’est un moment lors duquel victimes et congrégation vont pouvoir se parler de groupe à groupe », a affirmé Antoine Garapon, président de la CRR.

Première étape avant celle de la réparation

Au total, aux Frères de Saint-Gabriel – une congrégation enseignante qui détachait notamment des frères dans des écoles – en Vendée, Finistère, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique – un peu plus d’une vingtaine d’agresseurs (tous décédés) ont été identifiés, pour des faits s’étant déroulés de 1950 au milieu des années 1970, sur une cinquantaine de personnes, selon le coordinateur de cet événement, frère Christian Bizon. Le frère Gabriel G. a agressé à lui seul au moins une vingtaine d’enfants, garçons et filles entre 1965 et 1972 dans deux écoles primaires à Issé (Loire-Atlantique) et Loctudy (Finistère), selon la congrégation et les victimes, dont 17 sont présentes jeudi.

Témoignages, lecture des noms des agresseurs, et encore déclaration de reconnaissance par le supérieur responsable pour la France sont prévus pour cette journée. Autre singularité : la congrégation religieuse s’est engagée à financer une étude menée par un historien de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) sur les faits commis, « dans un objectif mémoriel ». « C’est une première étape, qui ensuite permettra de passer à la deuxième phase, la réparation », a témoigné Luc Coirier, l’une des victimes du Groupe FSG – Collectif 85, en amont de la rencontre.