Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le coronavirus a officiellement franchi les frontières de la Corée du Nord. Le premier cas d’infection au Covid-19 depuis le début de la pandémie a été signalé dans le pays, a annoncé ce jeudi la presse officielle, qualifiant cela de « grave urgence nationale ». Le leader Kim Jong-un a annoncé la mise en place d’un système de contrôle du virus d'« extrême urgence » à l’issue d’une réunion de crise du bureau politique. Il a ainsi décidé le confinement du pays pour contrer ce « virus malveillant ». Les craintes sont vives depuis la découverte à Pyongyang de ce cas infecté au variant Omicron. Les observateurs estiment en effet que le système de santé du pays, très déficient, aurait dû mal à surmonter une épidémie d’ampleur.

C’est un procès qui va être particulièrement symbolique. Un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre, ce qui sera le premier procès avec ce chef d’accusation en Ukraine, a annoncé mercredi la procureure générale de Kiev. Vadim Shishimarin est accusé d’avoir tiré avec une kalachnikov par la fenêtre à bord d’une voiture dans laquelle il circulait, abattant un civil de 62 ans qui n’était pas armé. La Russie a été accusée à maintes reprises par Kiev et par Washington de commettre des crimes de guerre depuis le début de son offensive. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont en outre envoyé des enquêteurs spécialistes de ces crimes pour prêter main-forte aux équipes locales et de la Cour pénale internationale à la recherche de possibles crimes de masse.

Les paroles entendues à la 9e minute du match entre Nice et Saint-Etienne sont abjectes : « C’est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau, Emiliano sous l’eau. » Et c’est avec des larmes de colère dans les yeux que Christophe Galtier a condamné l’attitude de certains supporteurs de son club. « Qu’ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes », a déclaré le coach des Aiglons, « sans mot » pour qualifier le chant offensant la mémoire d’Emiliano Sala, entonné par des voix émanant de la Populaire Sud. Les auteurs de cette chanson au goût très douteux voulaient sans doute viser le FC Nantes qui a battu le Gym, samedi, en finale de la Coupe de France. Mais mercredi soir, ils ont confondu chambrer et insulter.