La France Insoumise, comme la plupart des cadres de la Nupes, n’a pas hésité un instant après les accusations de violences sexuelles à l’encontre de Taha Bouhafs. Mardi, le journaliste était encore largement soutenu après sa décision de retirer sa candidature de la campagne des législatives, expliquant avoir « encaissé une tempête d’attaques sans précédent », avec « tous les jours une nouvelle calomnie » contre lui. Jean-Luc Mélenchon, suivi par de nombreux insoumis, avait aussitôt dénoncé « une meute (qui) s’est acharnée » contre le candidat. Ce mercredi, le parti annonce lancer une enquête interne sur son ancien candidat, après les accusations d’agression sexuelles. Et les mêmes cadres de la Nupes soutiennent sans ambiguïté les victimes supposées.

Je viens de lire l'article Médiapart. Comme toujours, je crois les victimes, bravo aux personnes qui parlent.

(1/3)



Je retiens que Taha est mis en retrait le temps de l'enquête et c'est comme ça que ça devrait se passer partout et à chaque fois. https://t.co/bZh6lwTKlJ — Pauline Rapilly Ferniot (@Pauline_RF) May 11, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le comité de suivi des violences sexuelles du parti a en fait été « saisi » lundi après un témoignage « relatant des faits supposés de violences sexuelles reprochées à Taha Bouhafs ». « Confronté aux accusations » et averti qu’il pourrait ne pas obtenir l’investiture « en raison de la gravité des faits supposés », Taha Bouhafs « a fait le choix de renoncer de lui-même », indique LFI. Disant mercredi « apprendre les accusations contre Taha Bouhafs », Jean-Luc Mélenchon a tweeté : « La parole des femmes doit être entendue sérieusement. Je compte sur la commission ad hoc de LFI pour établir la vérité. »

Une investiture remise en cause par le PCF

Ce nouveau rebondissement intervient alors que LFI vient de dévoiler la quasi-totalité de ses candidats sur les 328 circonscriptions qui lui sont dévolues dans le cadre de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) avec le PS, EELV et le PCF. Et illustre aussi les crispations au sein de cette alliance.

Le leadeur communiste Fabien Roussel avait demandé dimanche de revoir l’investiture de Taha Bouhafs, la souhaitant pour la maire communiste de Vénissieux Michèle Picard, qui se dit la mieux placée pour faire gagner la gauche. Mais mardi soir, LFI a investi un nouveau candidat insoumis, Idir Boumertit, adjoint à la maire de Vénissieux et ancien directeur de campagne de Taha Bouhafs.