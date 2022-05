Treize aimable. Et pourquoi pas ? Pour survivre à ce jour fatidique, sommes-nous condamnés à passer vingt-quatre heures sous la couette, ou « déguisés en joueurs de hockey », comme François, l’un des lecteurs ayant répondu à notre appel à témoignages ? « Je me suis cassé trois fois quelque chose dans ma vie : le poignet, la clavicule, la cheville », raconte-t-il. Chaque fois… un vendredi 13, évidemment. « A tous ceux à qui ce jour a porté chance : donnez-moi la recette pour retrouver le sourire », implore-t-il.

Olivier est-il bien placé pour le conseiller ? Au lycée, il « s’est fait désintégrer par les profs » en conseil de classe, deux fois la même année, lors de deux vendredis 13. Peut-être que oui, en fait : « Maintenant que je suis buraliste et détaillant de la Française des Jeux, je vois les vendredis 13 d’un autre œil. » Vendre les tickets de Loto, même perdants, c’est aussi une façon de gagner.

« Je voulais accoucher ce jour-là »

Mais il n’y a pas que l’argent dans la vie. « J’ai accouché de mon fils un vendredi 13, trois semaines avant la date prévue, témoigne Sonia. Je voulais accoucher ce jour-là. » « Le vendredi 13 janvier 2012 fut le plus beau jour de ma vie, j’ai eu la chance de devenir papa d’une merveille de petite fille », raconte Jonathan, qui a tout de même failli rater l’événement.

« Le trajet entre mon bureau et la clinique fut un rallye, Sébastien Loeb n’aurait rien pu faire contre moi, ajoute-t-il. J’ai réussi à être là juste à temps, avant qu’ils emmènent la maman au bloc. Aujourd’hui, je suis le papa le plus chanceux au monde, j’adore le vendredi 13. » Merci pour votre histoire, Jonathan. Et même si ce n’est pas son anniversaire, rien ne vous empêche de faire un gâteau à votre fille.