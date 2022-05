Sur les portes de sa pharmacie. Trois portraits, légèrement pixélisés. Et au-dessus « le mur des voleurs ». Un pharmacien de Béziers a décidé d’afficher sur les portes de son officine le visage des personnes venues prendre des articles en rayon sans les payer.

« Le but est de faire prendre conscience aux gens qu’ils ne peuvent pas entrer et voler en toute impunité, explique le pharmacien. On veut faire prendre conscience qu’il y a un problème. Notre métier est d’accompagner les gens dans les soins et leurs besoins. »

L’un des trois portraits subtilisés

Lundi, l’un des trois portraits affichés sur la porte de la pharmacie du Paradis, dans la sous-préfecture de l'Hérault a été discrètement subtilisé, sans doute par une personne qui s’est reconnue ou a reconnu un proche. « Je ne sais pas si le bouche-à-oreille a fonctionné ou qu’il souhaitait rééditer son forfait avant de faire machine arrière en arrivant, mais au moins c’est efficace. »

Cible des vols, le plus souvent, du matériel de puériculture. « Ça reste rare, de l’ordre d’un vol pour 1.500 personnes. Je ne suis pas certain que ce soit légal, mais ça n’a pas vocation à rester », reconnaît le pharmacien. La loi française est en effet très stricte sur l’utilisation des images et ce type d’affichage peut tomber sous le coup de la diffamation.