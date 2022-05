Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Quelque 520.000 lycéens vont oublier un peu à partir de ce mercredi les températures estivales. Il faut dire que pour eux, la première préoccupation ne sera pas d’aller dehors, mais plutôt de savoir quels sont les sujets de l’édition 2022 du bac. A partir de 14 heures précisément, vont en effet se dérouler les épreuves de spécialité. Et les deux plus choisies sont les Mathématiques (142.730 candidats) et les Sciences économiques et sociales (136.466). Les résultats sont attendus le 5 juillet et, que les candidats se rassurent, normalement les températures estivales seront toujours là.

Elles se considèrent comme « des sœurs d’infortune ». Vingt femmes, dont deux de dos, sont venues témoigner de la violence dont elles auraient été victimes de la part de Patrick Poivre d’Arvor (PPDA). Certaines auraient été victimes d’agressions sexuelles, de faits de harcèlement, d’autres de viol. Mais tous leurs témoignages sont poignants. Elles étaient réunies pour la première fois mardi soir sur le plateau de Mediapart. Les témoignages de deux autres femmes, pas présentes sur place, ont également été diffusés. De son côté, PDDA a refusé l’invitation du média de participer à l’émission.

L’Ukraine pleure une figure de son histoire. Le premier président du pays indépendant « connaissait le prix de la liberté et voulait de tout son cœur la paix pour l’Ukraine. On va le faire, on va vaincre ». C’est ainsi que Volodymyr Zelensky​ a rendu hommage à la « sagesse » de Léonid Kravtchouk, décédé mardi à 88 ans en pleine invasion russe. Il fut notamment l’un des fossoyeurs de l’URSS. Lors de son mandat c’est lui aussi qui rendit à Moscou l’arsenal nucléaire hérité de l’Union soviétique, le troisième au monde.