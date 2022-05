Un jour de mémoire, un jour d' histoire. Ce mardi 10 mai, la France a commémoré la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. La cérémonie, célébrée depuis 2006, s’est tenue dans les Jardins du Luxembourg, à Paris. Près de 400 jeunes venus de toute la France se sont rassemblés autour d' Emmanuel Macron pour rendre hommage aux victimes et salué la lutte de femmes, comme l’esclave guadeloupéenne Solitude, exécutée en 1802 après s’être révoltée.

« La quête de tout humain c’est la liberté », ont rappelé trois lycéennes de Strasbourg devant le monument de l’abolition de l’esclavage. En présence d’une vingtaine de ministres, le chef de l’Etat n’a pas pris la parole durant la cérémonie, qui a mêlé chants et témoignages d’élèves de classes de Saint-Denis de la Réunion, Fougères ou Sotteville-les-Rouen lauréates du concours national de la Flamme de l’Egalité.

Ce 10 mai est un jour de commémoration pour la Nation. Il nous rappelle notre Histoire et le combat mené pour abolir la traite et l'esclavage.

La Mulâtresse Solitude

Un hommage particulier a été rendu à Solitude, une ancienne esclave guadeloupéenne qui participa à la révolte contre le rétablissement de l’esclavage par Napoléon Bonaparte en 1802. Capturée puis condamnée à mort alors qu’elle était enceinte, elle fut exécutée le lendemain de son accouchement, le 29 novembre 1802. Son souvenir avait été sorti de l’oubli par la publication, il y a 50 ans, de La Mulâtresse Solitude, un roman de l’écrivain André Schwarz-Bart.

Une statue en son honneur a par ailleurs été inaugurée ce mardi par la maire de Paris Anne Hidalgo dans un jardin qui porte son nom dans le XVIIe arrondissement, inauguré en septembre 2020. Cette création du sculpteur Didier Audrat la représente un poing levé serrant la déclaration de Louis Delgrès, autre figure guadeloupéenne de la lutte contre l’esclavage, l’autre main protégeant son ventre rond.

Aujourd’hui ⁦@Anne_Hidalgo⁩ a inauguré la statue de Solitude. Premier corps d’une femme noire dans l’espace public parisien, Solitude a lutté contre le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe. Lumière sur elle. pic.twitter.com/W65C8OioP0 — Jacques Martial (@JacquesMartial7) May 10, 2022

« Un message aux générations qui viennent »

« Les actes que nous posons doivent avoir du sens par rapport à ceux que nous voulons honorer mais aussi par rapport à l’avenir », a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo, expliquant que l’inauguration de cette statue représentait « un acte de réparation vis-à-vis des descendantes et des descendants de l’esclavage », mais également « un message aux générations qui viennent ».

« Des femmes noires en statue il y en a déjà à Paris, mais il s’agit de statues allégoriques des représentations de l’Afrique, d’un continent exotisé », a déclaré de son côté Jean-Marc Ayrault, ancien Premier Ministre et président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. « Aujourd’hui ce n’est pas l’idée abstraite qui est représentée, c’est une femme dont on connaît le nom et le destin, une femme et une mère, une Guadeloupéenne et une Française, une rebelle et une citoyenne, au moment où le pouvoir avait cessé de croire en la liberté », a-t-il ajouté.

En 2019, Emmanuel Macron avait affirmé que l’histoire de l’esclavage faisait partie de « notre Histoire ». Un an plus tôt, il avait déclaré que cette mémoire avait « besoin d’actes », en célébrant le 170e anniversaire de la signature par le gouvernement provisoire de la République du décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises.